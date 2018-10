GR lança concurso para Estrada das Areias no Porto Santo

O secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, que esteve esta quarta-feira no Porto Santo para entregar 23 certificados aos agricultores da ilha dourada, anunciou “para breve” o lançamento do concurso para a obra das Estrada das Areias.

Obra que, segundo Humberto Vasconcelos, “é muito importante para agricultura, porque existe um conjunto de agricultores naquela zona”. A obra, frisou o governante, “será concluída até ao próximo ano”, constituindo um “compromisso da Câmara Municipal e do Governo Regional”.

Após a reunião com o presidente da Câmara local, na quarta-feira de manhã, onde foi discutida referida obra, Humberto Vasconcelos esteve no período da tarde no campo experimental do Farrobo, onde entregou conjuntamente, com director para administração pública do Porto Santo, Jocelino Velosa, 23 certificados fitofármacos para agricultores locais.

O governante salientou ao DIÁRIO, a propósito destes certificados, que “os agricultores ficam habilitados com produtos fitofármacos para aplicar na agricultura convencional, o que demonstra bem o cuidado do governo regional, na formação dos mesmos”.

Humberto Vasconcelos referiu ainda que a aplicação destes produtos leva a que os agricultores tenham “mais qualidade, maior segurança alimentar”. Um trabalho paralelo ao da secretaria na Escola Agrícola da Madeira.