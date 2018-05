Governos Regional e da República “não reúnem condições para continuar a governar”

O Conselho Regional do PTP - Partido dos Trabalhadores Portugueses reuniu, ontem à tarde, para debater a política regional e nacional, tento concluído que “tanto o Governo Regional como o da República não reúnem condições para continuar a governar”.

O porta-voz do Conselho Regional, José Manuel Coelho, criticou a governação do PSD na Região Autónoma da Madeira, acusando os sociais-democratas de “desnorte”, porque o presidente Miguel Albuquerque “está obcecado em ganhar as eleições em 2019, copiando os tiques do Dr. Alberto João”.

Coelho acusa ainda Albuquerque de ter iniciado uma “deriva persecutória” sobre a oposição. Na mesma linha, o dirigente trabalhista criticou também o apoio do PS Madeira à atribuição da Medalha de Mérito pela Assembleia Legislativa ao ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, por significar “uma traição aos antigos dirigentes socialistas que foram por ele perseguidos”.

Quanto ao Governo da República, o PTP considera que acabou “o estado de graça” e que estes já tiverem tempo mais que suficiente para rever a legislação lesiva aos trabalhadores.

“O executivo da República não quer revogar o Código Laboral, nem acabar, por conseguinte, com a precariedade, os salários baixos e os falsos recibos verdes”, enfatizou Coelho. Acrescentando, que existe a possibilidade do Governo da República cair em breve, uma vez que “o BE está a preparar-se para ‘tirar o tapete’ ao Governo de António Costa, antecipando-se ao PCP, para ‘ficar com os louros’ devido ao descontentamento que existe em relação às leis laborais.