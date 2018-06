Governo “sempre investiu e apostou fortemente” em Santana e “vai continuar a fazê-lo”

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, assumiu, esta tarde, que o concelho e a freguesia de Santana confrontam-se com alguns desafios relacionados com o envelhecimento da população, a baixa natalidade e a desertificação, mas sublinhou que o Governo Regional está empenhado em encontrar soluções, pois A responsável falava na sessão comemorativa dos 454 anos da freguesia de Santana, onde representou o executivo madeirense.

Rita Andrade manifestou-se empenhada em responder às necessidades da freguesia nortenha e sugeriu um trabalho em conjunto, com a participação da autarquia local, em prol da população. “Juntos chegaremos mais longe”, referiu, defendendo políticas de maior proximidade, de apoio aos agricultores, empresários e a toda a população do concelho. A porta-voz do Governo descreveu a localidade como “uma das zonas turísticas mais emblemáticas da nossa ilha”, sendo que o estatuto de Reserva da Biosfera foi “um reconhecimento para a Região e que certamente tem contribuído para o aumento do turismo”.