Governo revela “inércia” e “incompetência” em relação ao Regulamento de Protecção de Dados

O presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, Jorge Bacelar Gouveia, lamentou que o Estado português não tenha feito “o trabalho de casa” no que respeita à preparação do Novo Regulamento de Protecção de Dados, revelando “inércia e incompetência”.

Na opinião do advogado, que está hoje na Região a promover uma conferência sobre o tema, “o Governo deveria ter entregue uma proposta de lei muito mais cedo do que aquilo que fez, porque já sabia que o regulamento comunitário ia entrar em vigor no dia 25 de Maio de 2018”, desde a sua aprovação em Abril de 2016.

Acontece que a Proposta de Lei para incorporar o Novo Regulamento Europeu de Protecção de Dados, entrou no Parlamento há apenas duas semanas, e, por isso, ainda não foi aprovada.

Para Jorge Bacelar Gouveia, a situação levou a que a Lei Interna de Protecção de Dados, a Lei n.º 67/98, ficasse “um autêntico queijo suíço, ficou cheia de buracos, por que há hum conjunto de normas que se aplicam directamente e que prevalecem sobre as normas nacionais”.

Conforme salientou, em cima de mesa permanecem uma série de questões. Uma delas, disse, é saber se os organismos públicos também devem ser sancionados com coimas, porque o Regulamento Europeu dá a hipótese dos países determinarem a aplicação ou não de coimas aos organismos públicos.

Outra questão a debater é o valor das coimas, cujos máximos, a seu ver, são “manifestamente exagerados”, podendo atingir até aos 4% da facturação das empresas a nível mundial, ou em termos de números, os 20 milhões de euros.

Um problema também levantado pela Comissão Nacional de Protecção de Dados prende-se com “a falta de meios de fiscalização”, que com o novo regulamento passa a ser realizada ‘a posteriori’, ao contrário do que acontecia até então.

A partir de agora quem não cumprir os princípios aplicáveis ao tratamento de dados fica sujeito a sanções mas não precisa, salvo casos excepcionais, de autorização prévia por parte da Comissão Nacional de Protecção de Dados.

Jorge Bacelar Gouveia realça que a incerteza jurídica numa matéria “que diz respeito a todos os cidadãos, uma vez que todos nós lidamos diariamente com protecção de dados e com os nossos dados pessoais”, é “preocupante”.