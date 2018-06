Governo responde ao JPP e diz que a “divulgação da lista de devedores não corresponde a uma forma de cobrança de dívida”

A propósito das declarações proferidas pelo líder parlamentar dos Juntos pelo Povo, referente à não publicitação na Região Autónoma da Madeira de lista de contribuintes cuja situação tributária não se encontre regularizada, a vice-presidência do Governo Regional enviou um comunicado às redacções com os diversos pontos de esclarecimento:

- “Os objectivos anuais de arrecadação de receita fixados para a Madeira e para o Porto Santo, e determinados no plano de actividades da Autoridade Tributária foram sempre atingidos e superados graças ao elevado padrão de profissionalismo e dedicação que os trabalhadores da AT-RAM sucessivamente empenham nas funções que exercem, fator que tem contribuído decisivamente, não só para atingir os referidos objetivos anuais, mas, inclusive e reiteradamente, para ultrapassar tais objetivos de cobrança.

- A AT-RAM, no cumprimento estrito pela lei, tem privilegiado um contacto de permanente diálogo e acompanhamento com os devedores, sendo que esta estratégia tem contribuído para o atingir dos objectivos de cobrança coerciva, redução sistemática da carteira de dívida e, em simultâneo, a análise das situações familiares mais dramáticas, isto, desde a regionalização dos serviços fiscais até à presente data.

- A divulgação da lista de devedores não corresponde a uma forma de cobrança de dívida, sendo que, para tal existe o meio legal próprio - a execução fiscal - acarretando, ao invés, prejuízos incomensuráveis ao devedor residente na RAM, não advindo daí nenhuma vantagem imediata e objectiva para o credor – Região Autónoma da Madeira.

- Existe um único processo informático de procedimento e execução das dividas fiscais para todo o território nacional, gerido nesse âmbito pela AT nacional. A evolução das etapas distintas do procedimento obedece a critérios automáticos e idênticos para todos os contribuintes, independentemente de serem pessoas singulares ou colectivas, do volume de negócios ou de qualquer forma de livre arbítrio ou discricionariedade. São sempre exigidas comprovações para etapas como a suspensão de processos, como por exemplo a garantia idónea. O processo é tão rigoroso, célere e eficaz que exige um acompanhamento diário e de gestão dos órgãos territoriais locais competentes da AT-RAM.

- De referir ainda que o artigo 64 n.º 5 e 6 da Lei Geral Tributária prevê os condicionalismos legais para essa publicitação e a Autorização n.º 676/2006 da Comissão Nacional de Proteção de Dados, exigiu um minucioso conjunto de procedimentos para a sua concretização, nomeadamente a audição prévia dos contribuintes e reservando-se a um conjunto de considerações relativas a intimidade da vida privada (art. 18.º da Constituição da República Portuguesa)”.

No comunicado, a vice-presidência fala de uma “clara manobra de diversão”, na qual “o JPP procura desviar as atenções de mais um episódio falso criado por esta força partidária, desta vez, atingindo o bom nome de um dos maiores grupos empresariais no plano regional e nacional, o qual lhes exigiu, inclusive, um pedido de desculpas, face às falsas afirmações e acusações”.

“Embora já tenha vindo a público retratar-se do sucedido, o que é certo é que é recorrente este tipo de ataques fortuitos do JPP contra a reputação de pessoas e instituições, sem qualquer pudor pelo incumprimento da verdade, o que poderá evidenciar falta de seriedade, um dos princípios que classificamos como imprescindíveis para a vida pública e para a democracia”, refere a nota de imprensa, que conclui com a seguinte afirmação: “Em democracia, não vale tudo. Há princípios e condutas que são – ou que pelo menos nós achamos que deveriam ser – exigidos a todos os cidadãos e, por maioria de razão, àqueles que exercem funções políticas, dada a sua exposição mediática e ao exemplo que deveriam dar”.