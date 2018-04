Governo Regional vai continuar a apoiar as casas do povo da Madeira

No encerramento do seminário denominado ‘Desenvolvimento Local e Sustentabilidade’, relacionado com as casas do povo e organizado pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, mostrou-se satisfeito com o debate de um assunto “tão importante” para a Madeira, como são as casas do povo e o trabalho que fazem, em prol do desenvolvimento local e da causa social.

Na sessão realizada esta manhã no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal, Perdro Calado frisou o apoio dado pelo Governo Regional às 40 casas do povo regionais que permitiu transformar a Madeira numa das regiões mais ricas a nível nacional, eliminando a imagem e uma ilha economicamente desfavorável e socialmente pobre, como era há 50 anos.

Apesdar de haver ainda “muitas limitações e coisas para fazer”, a ideia do Governo Regional é melhorá-las “em conjunto com as casas do povo”, através de apoios “humanos, técnicos e financeiros”.

Elegeu-as como as principais catalisadoras do “desenvolvimento local”, contribuindo para a promoção da cultura através de uma “forte dinâmica social”, sendo “espaço de formação e informação”, bem como de “lazer e ocupação de tempos livres”.

Razões que levam o Governo Regional a apoiar estas instituições, “ajudando-as a cumprir os seus planos de actividade, conscientes de que este investimento tem sempre retorno social e cultural e económico por via do seu empreendedorismo e inovação”.

Calado frisou que nos últimos dois anos, o Governo Regional investiu nas casas do povo “mais de um milhão de euros”, tendo usufruído este ano cerca de “250 mil euros”.

Além destas ajudas, as casas do povo têm tido ajudas importantes para a realização de iniciativas, que dinamizem a economia local e regional, contando em 2018 com “mais de 66 mil euros em apoios do Governo e da União Europeia, através do programa de Desenvolvimento Rural da RAM”.

Conscientes do importante papel das casas do Povo para a população, Calado reconheceu que o Governo Regional “está eternamente reconhecido e grato por este esforço” e promete dar continuidade ao espírito de “cooperação permanente e constante”, garantindo apoio às 40 casas do povo madeirenses.

A sessão de abertura contou com a presença da secretária Rita Andrade e de diversos oradores que abordaram as mais-valias deste órgão de poder local, próximo da população.