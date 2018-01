Governo Regional trata porto-santenses como “madeirenses de segunda”

Num comunicado dirigido à imprensa, José António Castro, líder do Mais Porto Santo, denuncia o facto do Governo Regional da Madeira tratar os porto-santenses “como madeirenses de segunda categoria” no que toca à questão das deslocações aéreas entre ilhas suscitada neste início de ano.

“No último mês, o Governo Regional não se cansou de fazer um show-off com o charter que trouxe estudantes madeirenses à Madeira no período de Natal, que se revelou um fiasco, por ter sido contratado tarde e más horas, bem como em relação ao ferry que um dia, não se sabe bem quando, vai ligar o arquipélago ao continente português. Não nos opomos contra medidas que visam melhorar as condições de todos os madeirenses mas não podemos ficar calados em relação à pouca vergonha que se assiste no Porto Santo, onde doentes oncológicos desesperam por garantirem uma viagem para poderem ir a uma simples consulta médica”, afirma o vereador do Mais Porto Santo.

José António Castro sublinha que a alternativa, garantida pela Porto Santo Line (que disponibiliza 50 viagens por dia entre a Madeira e o Porto Santo ao preço que é praticado no transporte marítimo), é falível, uma vez que “atendendo à procura, hoje não é possível fazer reservas antes do dia 10”. Facto este que classifica de “inadmissível”.

“O Governo Regional tem de defender os interesses dos porto-santenses, dos cidadãos que aqui vivem com dificuldades e que não têm verbas para empatar em reservas”, vinca o vereador, que também lamenta o facto da Câmara Municipal do Porto Santo “nada poder fazer em relação a esta matéria, por se encontrar refém de quem manda”. As principais “culpas” endereça ao Governo Regional, ao deputado eleito pelo círculo do Porto Santo à Assembleia Legislativa da Madeira e ao director da Administração Pública do Porto Santo.

No sentido de minimizar os problemas existentes, até à reposição da linha marítima, o movimento Mais Porto Santo propõe o seguinte: a disponibilização de mais um voo diário pela AeroVip; a imposição de um limite máximo de duas reservas por passageiro no mês de Janeiro pela Porto Santo Line e “e necessária articulação entre o Governo Central e o Governo Regional para que esta situação não se repita”.

“Os porto-santenses não podem continuar reféns desta descontinuidade territorial”, remata José António Castro.