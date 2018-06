Governo Regional também aprovou proposta da Binter para cobrir ligação inter-ilhas

A Companhia Aérea Binter inicia esta terça-feira, dia 5, as ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo, após ter ganho, também com o voto favorável do Governo Regional, o concurso público internacional proposto pelo Governo da República para cobrir o transporte aéreo inter-insular entre a Madeira e Porto Santo através de uma ligação aérea com declaração de obrigação de serviço público.

A unanimidade de todo o júri que apreciou e votou a proposta da Binter foi o aspecto que mereceu particular sublinhado do Secretário de Estado das Infra-estruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, responsável pela entidade adjudicante.

“Importava era garantir a continuidade dos voos e é isso que vai acontecer, garantidos que está a manutenção dos voos entre o Funchal e Porto Santo”, destacou o governante em declarações ao DIÁRIO. Que não esqueceu de também realçar a “unanimidade” atribuída ao concorrente ganhador, ou seja, a proposta da Binter teve também o voto favorável do representante do Governo Regional.

O voo inaugural, a acontecer logo ao amanhecer (7 horas) desta terça-feira, terá também a bordo Guilherme d’Oliveira Martins. O Secretário de Estado das Infra-estruturas regressa logo depois (8 horas) à Madeira, participando de seguida na conferência de imprensa agendada para o Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo.

Em relação ao controverso Subsidio Social de Mobilidade Aérea, preferiu não adiantar mais nada em relação ao que fora dito recentemente pelo Primeiro-ministro, por ocasião da última visita de António Costa à Madeira. Apenas admitiu como “muito interessante” a proposta apresentada “de descentralização”, para vincar que “o Governo (Central) em conjunto com o Governo Regional está a trabalhar na melhor solução”, concretizou.