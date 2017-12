Governo regional reforça apoio às Casas do Povo

O Governo Regional vai reforçar o apoio às Casas do Povo em 2018. Este foi o anúncio feito esta tarde pela secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, durante a tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo de Santo António. Rita Andrade avançou com esta informação precisamente a pedido de Miguel Albuquerque, após reunião que decorreu esta sexta-feira de manhã. Mesmo sem avançar com os valores, garante que será um “reforço grande” para ajudar no papel desempenhado pelas diversas Casas do Povo da Região, deixando optimismo em relação ao futuro próximo: “O nosso sucesso é o sucesso da população. Vem aí um ano que só pode ser fantástico”.

Rita Andrade também deixou elogios ao trabalho desenvolvido em Santo António: “Esta Casa do Povo tem um papel social, cultura e a outros níveis que é importantíssimo, com um conjunto de iniciativas e acções que se diferenciam, atendendo às necessidades da freguesia”.

Entre os vários projectos para o futuro, presidente da Casa do Povo de Santo António, Eduardo Batista, lembrou que será disponibilizada uma sala de estudo e uma loja social, destinada a famílias carenciadas da freguesia. Também será elaborado um vasto programa desportivo.