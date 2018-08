Governo Regional realoja família que ficou sem casa no incêndio

O Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, realojou hoje provisoriamente a família afectada pelo incêndio que deflagrou esta manhã na Rua do Ornelas, a poucas centenas de metros do Mercado dos Lavradores, no Funchal.

A equipa da Linha de Emergência Social do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM foi contactada pelas 12h02, através da PSP - Comando do Funchal, tendo sido relatado que uma habitação, sita à Rua do Ornelas, n.º 8 e n.º 10, na freguesia de Santa Maria Maior, tinha ficado inabitável, após um incêndio, o que foi confirmado pelos Bombeiros.

O agregado familiar é composto por 4 elementos (idosa com 72 anos de idade, filho de 41 anos, nora de 33 anos e neta de 8 anos de idade).

Após contacto com o filho da idosa, o ISSM obteve a informação que não havia rede familiar que pudesse acolher o referido agregado. Assim, foi feita articulação com a Pousada da Juventude, para integração e acolhimento provisório.

O agregado familiar foi orientado para comparecer amanhã na Segurança Social, para nova avaliação da situação e apoios necessários no âmbito da intervenção e competências do Instituto de Segurança Social da Madeira.