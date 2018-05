Governo Regional promove Festa dos Vizinhos

A secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPERAM), promove esta sexta-feira, a edição 2018 da Festa dos Vizinhos em diversos conjuntos habitacionais da Região Autónoma.

O evento, alusivo às comemorações do Dia Mundial dos Vizinhos -- assinalado a 25 de Maio -- visa promover “o convívio sadio entre residentes, celebrando valores da solidariedade, fraternidade e tolerância, com o propósito de promover melhor vizinhança, sentimento de pertença e cultivar a entreajuda”, explica uma nota do executivo.

Neste âmbito, os diversos Pólos Comunitários da IHM, EPERAM, em parceria com quase duas dezenas de entidades parceiras, levam a cabo em mais de uma dezena de bairros, em vários concelhos da Região, actividades diversas e momentos de animação musical dirigidos aos agregados familiares residentes.

Do conjunto de programas dos vários bairros, destaque para o arraial comunitário a ter lugar, a partir das 18 horas, nos campos desportivos do Bairro da Nazaré, situados no pátio interior, junto à Rua da Austrália.

A Festa dos Vizinhos é ainda assinalada nos complexos habitacionais de Santa Luzia, Comandante Camacho de Freitas, Hospital, Ribeira Grande e Nazaré, no concelho do Funchal, Torre e Bemposta, em Machico, Nova Cidade, Nogueira e Boaventura, respectivamente nos concelhos de Câmara de Lobos, Santa Cruz e São Vicente.