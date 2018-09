Governo Regional pretende investir nos serviços de apoio social ao domicílio

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou, esta quarta-feira, as obras de beneficiação do Estabelecimento Integrado Santa Isabel. Um investimento de quase 200 mil euros (190.339,70 euros) por parte do executivo.

As obras contemplaram a resolução das principais deficiências existentes no edifício, a substituição do pavimento nos quartos dos residentes e no corredor de circulação, o fornecimento e instalação de um reservatório subterrâneo de gás e o ordenamento da área de floresta e conservação dos espaços verdes. Procedeu-se igualmente à aquisição de 29 camas articuladas eléctricas e mobiliário.

Miguel Albuquerque reconheceu que faltam espaços para a população mais idosa. Não obstante frisou: “Não vamos resolver o problema do envelhecimento da população só com o internamento”, garantindo que o Governo irá investir nos serviços de apoio social ao domicílio.