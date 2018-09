Governo Regional manifesta satisfação pela libertação dos emigrantes madeirenses detidos na Venezuela

Num comunicado dirigido esta tarde à imprensa, o Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestaram “a sua satisfação pela libertação dos 12 portugueses e lusodescendentes, quase todos eles madeirenses, que se encontravam detidos na Venezuela, desde a passada quinta-feira, por suspeita de incumprimento da lei dos preços”.

“A Região elogia a forma empenhada como o Governo da República lidou com a situação, que foi acompanhada desde a primeira hora pelo Governo Regional”, acrescenta a mesma nota.

O comunicado refere ainda, que o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, está, aliás, hoje em Lisboa, para reunir com o secretário de Estado das Comunidades, acerca do caso agora resolvido e ainda de “outras questões que se prendem com a segurança dos nossos conterrâneos”, bem como de outros assuntos relacionados com o apoio aos emigrantes que, entretanto, regressaram à Madeira.