Governo Regional lamenta morte de Durval Marques

O Governo Regional, através de uma nota à comunicação social, veio lamentar a marte de Durval Marques, “primeiro administrador do Banck of Lisbon & South Africa, Presidente Honorário das Academias do Bacalhau no Mundo, primeiro Presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência e ex-Presidente do Comité Português na South Africa Foundation.”

Pelo mesmo meio, o executivo madeirense enviou “votos de pesar à família e amigos” e prestou “homenagem a um ilustre português, que tanto ajudou a nossa diáspora”.