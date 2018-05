Miguel Albuquerque reafirmou esta manhã no Funchal que não aceita encontrar-se com o primeiro-ministro no Palácio de São Lourenço, conforme noticiado hoje pelo DIÁRIO.

“O tempo dos governadores civis já acabou. Há 42 anos que a Madeira tem órgãos de governo próprio e Autonomia política. É fundamental perceber que essa Autonomia consta da Constituição e do Estatuto”, referiu aos jornalistas.

Miguel Albuquerque garante que o governo regional jamais reunirá no Palácio de São Lourenço, tendo sugerido ao gabinete de António Costa que o encontro marcado para segunda-feira decorra na sede do governo, “como deve ser” ou noutro local que não seja o espaço onde está instalado o Gabinete do Ministro da República.

“Uma questão de princípio e daqui não saímos”, sublinhou

Citado ou indevidamente apropriado sem enquadramento, o assunto que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO já corre o País,