Governo Regional já disponibilizou sete casas

As instalações da Casa do Pico das Pedras, em Santana, passam a estar disponíveis para a população.

“Esta é a sétima casa que o Governo Regional disponibiliza para a população, tem o custo de 25 euros por dia e pode ser utilizada durante sete dias consecutivos. Além disso, tem capacidade para 10 pessoas e está inserida no perímetro florestal das Queimadas”, disse Susana Prada, acrescentando que isto permite que os madeirenses usufruam do património da Região.

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais afirmou que esta casa, que estava em “boas condições”, já existe desde a década de 50, tem sido mantida pelos serviços florestais e recentemente foi utilizada pela polícia florestal aquando das obras nos postos.

“A nossa política foi pôr as casas a funcionar ou disponibilizando para a população ou concessionando e já foi consessionada a do Rabaçal, uma cafetaria no Sardinha e na Casa das Queimadas e foi ainda concessionada também a Casa do Teixeira e vai estar aberta, a partir de Novembro, a emblemática Casa do Pico Ruivo. Já não sobram mais, a única que ainda não foi concessionada é a Casa da Bica da Cana, de resto já estão todas”, realçou a governante, esta manhã.