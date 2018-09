Governo Regional já criou 450 novos postos de trabalho na área do empreendedorismo

O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), desde o início do mandato, já aprovou cerca de 250 projetos de criação da própria empresa, num total de 450 novos postos de trabalho.

O anúncio foi feito pela Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, por ocasião, de uma visita à empresa “Sonho Real - Bombons de chocolate e bolos personalizados”, localizada no Centro Comercial - Caniço Shopping.

A visita surge no âmbito das várias iniciativas que têm vindo a ser realizadas aos estabelecimentos que são apoiados pelo Governo Regional, através do IEM.

“Só neste centro comercial temos três projetos aprovados ao abrigo do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED)”.

Este projeto em concreto é na área da doçaria, chocolataria, onde se realizam workshops, nomeadamente, para crianças e adultos. “É um espaço dinâmico que resultou na criação de três postos de trabalho, com um apoio total do IEM a rondar os 32 mil e 500 euros”.

A Secretária Regional com a tutela do Emprego realçou que este “é um dos programas de emprego com mais sucesso” salientando ainda que já foram canalizados 4,3 milhões de euros para este programa de emprego. Neste sentido, Rita Andrade afirma que o executivo madeirense vai continuar a “investir, a acompanhar e a apoiar estas entidades para que cresçam e se consolidem no mercado”.