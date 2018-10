Governo Regional formaliza esta quarta-feira protocolo com as Agências de Viagens

Albuquerque apresenta apoio do Governo para as viagens dos estudantes

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apresenta esta quarta-feira, a medida desenvolvida pelo Governo Regional para apoiar a aquisição das viagens dos estudantes.

Na cerimónia, que se realiza às 11h30, no Salão Nobre do Governo Regional, será formalizada a assinatura de protocolos com as Agências de Viagens que manifestaram o interesse até à data.

Entrega de prémios na comemoração do Dia Mundial da Igualdade

Esta quarta-feira, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal decorrerá a entrega de prémios aos vencedores da 4.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora, assim como da 3ª edição do Concurso de Vídeo “Caminhando para a Igualdade”. Os dois eventos estão englobados na comemoração do Dia Municipal da Igualdade.

Apresentação da 4.ª edição do Ecotrail Funchal

O Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal é o palco da apresentação, pelas 11 horas, da ‘4.ª edição do Ecotrail Funchal – Madeira’. Sessão de apresentação que conta com presença do presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo.

Sessões para promover o empreendedorismo

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, esta quarta-feira, a ‘2.ª edição das Sessões Temáticas de Esclarecimento de Apoio ao Investidor’, na sequência do Ciclo de Formação “Promover o Empreendedorismo. A sessão de esclarecimento tem como tema: ‘IFRRU 2020’.

O acesso à sessão é livre, mas de inscrição obrigatória, faça a sua inscrição aqui.

Audição de Miguel Cruz, presidente do conselho de Administração da Parpública

Esta quarta-feira, será ouvido na Comissão de Inquérito à política de gestão da TAP em relação à Madeira, o presidente do conselho de Administração Parpública, Miguel Cruz. A reunião irá decorrer na Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 14h30.

Uma sugestão cultural e musical para a sua noite de amanhã

Três instrumentos históricos juntam-se, amanhã, na estreia do Cornetas & Sacabuxas de Lisboa, a proposta do Festival de Órgão da Madeira, para acompanhar na Igreja de São Martinho, a partir das 21h30. Ao órgão vai estar João Vaz. O programa recupera e homenageia a Real Livraria de Música, a maior biblioteca musical da Europa, desaparecida com o terramoto de 1755.

O Cornetas & Sacabuxas de Lisboa é um grupo criado por Tiago Simas Freire, Rodrigo Calveyra, ambos na corneta histórica, e por Hélder Rodrigues e António Santos, nas sacabuxas, para promover estes instrumentos muito presentes nos séculos XVI e XVII, que acabaram por cair em desuso.

Concerto de Música de Câmara “Quarteto de Cordas Atlântico”

Esta quarta-feira, pelas 21:30, o Belmond Reid’s Palace o ‘Quarteto Atlântida’, formado por 4 instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, interpreta diversas obras de compositores de referência na história da música.

Programa:

W. A. Mozart [1756.1791] - Quarteto nº21 em Ré Maior K V. 575

Jules Massenet [1842-1912] - “Meditation” [1894]

Philip Glass [n. 1937] - “Mishima” [1985]

Astor Piazzolla [1921-1992] - “Oblivion”

G. F. Häendel [1685-1759] - “Arrival of the Queen of Sheba”

Os bilhetes estão disponíveis na receção do Belmond Reid´s Palace, custam 20 euros e inclui uma bebida no Cocktail Bar.