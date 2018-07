Governo Regional “empenhado” na conservação dos valores naturais da Madeira

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitou esta manhã o Centro Freira-da-Madeira, no Pico do Areeiro, para observar os trabalhos realizados na recuperação dos habitats desta espécie endémica da região e única no mundo.

Recorde-se que estas aves chegaram a ser dadas como extintas durante os anos 60, até que foi encontrado um pequeno número de casais, tendo sido declarados como ‘espécie a proteger’.

Actualmente, existem entre 65 a 80 casais a viver no Ninho da Manta, no Pico do Areeiro, “graças ao empenho do Governo Regional em conservar o nosso património”, realçou Susana Prada, acrescentando que “a Freira da Madeira nidifica nas escarpas do maciço montanhoso central”.

A dificuldade de reprodução desta ave, que apenas põe um ovo por ano, levou à criação de um projecto de investigação, em Abril, com o intuito de conhecer melhor os hábitos e comportamentos da Freira-da-Madeira e os seus habitats.