Governo Regional concede 360 mil euros para edição de ‘Grande Dicionário Enciclopédico da Madeira’

A edição do Grande Dicionário Enciclopédico da Madeira, uma obra com 10 volumes, vai ser comparticipada em 360 mil euros pelo Governo Regional. A autorização para a celebração de um contrato-programa foi hoje dada, na habitual reunião de Conselho de Governo, que decorreu esta tarde, na Quinta Vigia. Esta obra é coordenada pelo investigador José Eduardo Franco e colaboram mais de cinco centenas de autores madeirenses.

Uma outra decisão deste Conselho de Governo, prende-se com a aprovação da minuta do “acordo a celebrar com os operadores para a implementação do passe sub23@superior.tp, na Região Autónoma da Madeira”, tal como já havia sido avançado, na edição impressa de ontem, do DIÁRIO. Assim, na conferência de imprensa desta tarde, onde estiveram Jorge Carvalho e Amílcar Gonçalves, afirmou-se que, desta forma, acaba-se com “a discriminação existente que excluía as instituições de ensino superior sediadas nas Regiões Autónomas, do âmbito de aplicação de uma medida em vigor no território continental português desde 2009, determinando para o efeito que a compensação financeira devida não ultrapasse os 285.000 euros.

Outras decisões deste Conselho de Governo:

- Aprovar o protocolo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, que define e regula os termos e condições prévias associadas ao processo de lançamento da obra designada como «Remodelação e Ampliação do Centro de Saúde da Calheta», cujo financiamento foi aprovado no âmbito do Programa Operacional «Madeira 14-20».

- Adjudicar a obra de requalificação do Túnel Eng.º Duarte Pacheco, que liga a Boaventura ao Arco de São Jorge. A empreitada tem um prazo de execução de 215 dias e um valor base de adjudicação de €3.033.880,00 (três milhões, trinta e três mil, oitocentos e oitenta euros), devendo estar concluída no segundo trimestre do próximo ano.

- Adquirir pelo valor global de €35.736,16 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e seis euros e dezasseis cêntimos), quatro parcelas de terreno das obras: “Construção do Acesso ao Túnel Rodoviário da Encumeada – Troço entre a Variante à Serra de Água e o Túnel”, “Construção do Emboquilhamento do Túnel do Faial” e “Construção da canalização da Ribeira de Santa Cruz a Montante da Escola Básica e Secundaria – 2º Fase”.

- Autorizar a celebração do contrato interadministrativo relativo ao serviço público de transporte de passageiros no município do Funchal, entre a Região Autónoma da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal.

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Casa do Povo da Ilha, tendo em vista a realização do evento «XVII Exposição Regional do Limão», cuja comparticipação financeira não excederá o montante de €13.320,00 (treze mil e trezentos e vinte euros).

- Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural com a Associação Grupo de Teatro de Machico, tendo em vista a realização dos projetos denominados “Luar da Poesia”, “CineMachico” e “Festival de Teatro de Machico”, para os quais será concedida uma comparticipação financeira que não excederá os €7.000,00 (sete mil euros).

- Louvar publicamente o Senhor Rui Zacarias, considerando o excelente trabalho desenvolvido, enquanto dirigente e presidente da Associação de Motociclismo da Madeira, ao longo de 41 anos, com distinta dedicação e paixão por esta modalidade desportiva.