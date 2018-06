Governo Regional concede 320 mil euros para apoiar proprietários com habitações degradadas

O Governo Regional da Madeira autorizou a celebração de um contrato-programa com a IHM (Investimentos Habitacionais da Madeira) atribuindo uma comparticipação financeira de 320 mil euros. O montante é destinado à atribuição de apoios financeiros, durante o ano de 2018, aos proprietários das habitações degradadas, para realização de obras de recuperação e/ou beneficiação ao abrigo do Programa para Recuperação de Imóveis Degradados.

“A iniciativa promover a melhoria das condições de higiene, conforto, segurança e salubridade das habitações e ainda a valorização paisagística através do acabamento exterior das casas em causa”, refere nota enviada após a habitual reunião de Conselho de Governo, que se realizou esta tarde.

Ainda no que concerne aos apoios, o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, vai receber 15 mil euros para “desenvolvimento e cooperação, no âmbito da promoção e animação turísticas, com o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, tendo em vista a concretização de dois projectos: a ‘Volta à Madeira Classic Rally’ e a ‘V Harvey Foster Classic New’, a realizar, respectivamente, a 29 de Junho e a 22 de Julho.

Outras deliberações desta reunião de Conselho de Governo:

- Autorizar a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação, no âmbito da promoção e animação turísticas, com a Presidência

Orfeão Madeirense, para a realização do projecto “XXI Festival de Coros de Natal – Natal no Funchal”, a realizar na igreja do Colégio, na Sé Catedral – Funchal e Placa Central da Avenida Arriaga, integrado nas Festas de Natal e Fim do Ano 2018/19. No âmbito do referido protocolo será concedida uma comparticipação financeira que não excederá os 12.920 euros.

- Expropriar, pelo valor global de 32.661 euros duas parcelas de terreno, uma referente ao “Projecto de Instalação e Exploração do Radar Meteorológico na RAM” e outra atinente à Construção da Via Expresso Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo”.

- Aprovar a proposta de Decreto Legislativo Regional que rectifica o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2018, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro (Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2018), submetendo-a à aprovação da Assembleia Legislativa da Madeira.

- Aprovar a proposta de alteração do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2018 – PIDDAR 2018 – submetendo-a à aprovação da Assembleia Legislativa da Madeira.