Governo Regional canaliza cerca de 450 mil euros para combate à violência doméstica

“A deputada do PS Catarina Marcelino veio ao Funchal falar da ajuda social prestada às vítimas de violência doméstica, propondo soluções que já existem e revelando um completo desconhecimento sobre a acção que é desenvolvida pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Segurança Social”. Foi a reacção do PSD às declarações da deputada nacional socialista na mesa-debate do PS, que se realizou na passada sexta-feira.

No comunicado dirigido hoje à redacção, o PSD/Madeira enumerou uma série de respostas sadas pelo Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social, no que toca à violência doméstica.

Concretamente: uma Equipa de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, “a qual já acompanhou mais de 2000 pessoas desde a sua constituição em 2002 até à presente data”; três casas de abrigo para vítimas de violência doméstica, onde “estão acolhidas 41 mulheres e 37 crianças e jovens”; o II Plano Regional contra a Violência Doméstica (2015-2019), “que apresenta já uma execução na ordem dos 70%” e a Campanha Regional contra a Violência no Namoro, além do trabalho desenvolvido directamente pelo Instituto de Segurança Social.

No total, são canalizadas para esta área verbas “num total de cerca de 450 mil euros”, garantem os sociais-democratas

“O PSD/Madeira recomenda, assim, que, em futuras visitas, a deputada socialista faça o trabalho de casa e não venha falar de cor sobre a realidade social da Região”, remata a nota.

Recorde-se que Catarina Marcelino disse que “a Madeira também poderia fazer mais no problema da violência doméstica, nomeadamente o desenvolvimento de uma rede organizada de resposta, incluindo as ONG, a Segurança Social, saúde, forças de segurança e Ministério Público”.