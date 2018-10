Governo Regional associa-se ao Dia Internacional da Rapariga

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente amanhã, 11 de Outubro, pelas 19 horas, no Centro de Apoio a Crianças e Jovens de Câmara de Lobos, por ocasião do ‘Dia Internacional da Rapariga’.

O Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira organiza, deste modo, um jantar convívio que contará com a participação de 30 jovens protagonistas do projecto ‘Girl Effect’, oriundas de 4 Centros Comunitários (Lugar da Serra, Nogueira, São Martinho e Centro de Apoio a Crianças e Jovens de Câmara de Lobos).

O projecto “Girl Effect”, implementado desde 2014 na Região, tem como objectivo proporcionar um espaço de reflexão, partilha e acção para jovens raparigas entre os 13 e os 18 anos, a partir de actividades promovidas por estas e que envolvam outros jovens na participação em acções de sensibilização e formação, eventos e conferências, nomeadamente, na Comissão sobre o Estatuto das Mulheres.

O dia 11 de outubro foi instituído, em 2011, como o Dia Internacional das Raparigas, através da Assembleia Geral das Nações Unidas, com o intuito de promover uma maior consciência relativamente à situação das raparigas em todo o mundo, de forma a quebrar o ciclo de discriminação e violência e promover a proteção dos seus direitos.