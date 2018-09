Governo Regional associa-se à homenagem a José Lino Pestana

Em representação do Governo Regional, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, esta tarde, na cerimónia de homenagem ao comendador José Lino Pestana, organizada pelo Clube Desportivo Portosantense. Uma iniciativa na qual a governante aproveitou para felicitar o antigo presidente do clube, reconhecendo José Lino Pestana “como uma figura pública incontornável na história da Região e, em particular, do Porto Santo”.

“Um exemplo de vida que deixou saudades mas, também, referências para o futuro, concretamente para as novas gerações”, reforçou a governante, na ocasião, acrescentando que, quer enquanto cidadão, quer no papel de empresário ou de dirigente desportivo, José Lino Pestana “foi sempre um homem de causas”, que tudo fez em nome do desenvolvimento social e económico do Porto Santo.

“No ano em que se assinalam os 600 Anos do Descobrimento das nossas Ilhas, faz todo o sentido que se promovam este tipo de homenagens a pessoas que fizeram parte activa da nossa história, como é o caso deste grande homem”, concluiu Paula Cabaço.