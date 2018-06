Governo Regional assinou protocolo com Crédito Agrícola para apoiar produção de cana-de-açúcar

A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas assinou hoje um protocolo com o Crédito Agrícola, o banco que, de acordo com Humberto Vasconcelos, apresentou melhores condições para o financiamento da linha de crédito de apoio à cana-de-açúcar.

“Esta linha de crédito tem um valor global de dois milhões e oitocentos mil euros, onde o Governo Regional vai suportar parte dos juros durante um ano. Ela entrará em vigor, no dia 1 de Julho, e tem o seu término, no dia de 30 Julho”, disse.

O secretário regional da Agricultura e Pescas afirmou que o POSEI só será pago à indústria, no próximo ano, sendo que esta linha de crédito vem permitir antecipar o POSEI, a parte comunitária, aos agricultores.

“O Governo faz o protocolo com a instituição bancária e as empresas vão à instituição bancária fazer um crédito de acordo com os valores que cada uma das empresas declarou para, no fundo, obter o financiamento total”, explicou.