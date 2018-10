Governo Regional assegura passe Sub23 aos estudantes madeirenses

O Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se, esta sexta-feira, dia 26 de Outubro, com a Associação Académica da Universidade da Madeira. A questão do passe Sub23 dominou o encontro, com os social-democratas a anunciar que o Governo Regional irá “susbtituir-se ao Governo da República” e assumir a implementação do passe Sub23 na Madeira.

Um investimento de meio milhão de euros do Governo Regional.

“A extensão à Madeira do passe Sub23 tem sido uma justa reivindicação dos estudantes e é também uma reivindicação do PSD, que o tem exigido através de várias iniciativas”, realçou a deputada Josefina Carreira, acusando o Governo da República de quebrar o compromisso assumido ao excluir a medida do Orçamento de Estado para 2019.

“Isto só demostra a total insensibilidade do governo de António Costa para com os estudantes universitários da Madeira”, insistiu, vincando por contrapartida que “se não fosse o Governo Regional, numa acção que não é da sua responsabilidade, os estudantes da madeira continuariam sem acesso a este passe”.