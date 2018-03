Governo Regional assegura mais 16 projectos de empreendedores

Desde o início de 2018, o Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados – PEED, já aprovou 16 projectos perfazendo um total de 25 postos criados, o que equivale a um montante total de apoio de cerca 257 mil euros, atribuídos pelo Instituto de Emprego da Madeira.

Dos 16 projectos já referidos, 7 foram assinados hoje nas instalações do Instituto de Emprego da Madeira. Estes projectos contemplam a criação de 10 novos postos de trabalho.

“O Governo Regional encontra-se empenhado em apoiar projectos viáveis e que dêem algumas garantias de continuidade e sucesso. Há um investimento e uma forte aposta deste executivo para que estas pessoas tenham as condições ideais para criar o seu próprio negócio perante critérios exigentes e rigorosos embora não deixem de consistir uma oportunidade e um desafio aliciante ao criar a sua própria empresa”, refere Rita Andrade, Secretária Regional com a tutela do emprego.

Este programa de incentivos tem sido uma forte aposta do Governo Regional no combate ao desemprego através do estímulo ao empreendedorismo de desempregados que tenham um projecto / ideia de negócio viável.

De referir, que em 2017 foram aprovados 65 projectos, num total de 119 novos postos de trabalho.