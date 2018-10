Governo Regional aprova novo regulamento das bolsas de estudo

Um novo escalão, que permite garantir a igualdade de oportunidades aos alunos que pretendam frequentar cursos ministrados em instituições de ensino superior sediadas na Região Autónoma da Madeira e aos alunos que, para prosseguirem os estudos, tenham de deslocar-se para fora da Região, é a grande novidade do novo Regulamento das Bolsas de Estudo. O documento foi aprovado, esta tarde, na habitual reunião de Conselho de Governo.

Assim, é fixado em 400 euros a capitação máxima mensal dos agregados familiares, para efeitos de atribuição de Bolsas de Estudos. Por outro lado, é ainda fixado o valor mensal da bolsa em quatro escalões, que variam entre os 100 e os 180 euros. “O Governo resolveu ainda fixar em 150 euros o valor do complemento da bolsa de estudos para os estudantes a frequentar cursos em instituições de ensino superior sedeadas no estrangeiro. E também fixar o valor mensal da bolsa de estudos excepcional em 45 euros”, refere nota enviada à imprensa.

No âmbito dos apoios, a IHM vai receber 1.964.200 euros, que serão processados durante os anos de 2018 e 2019, com vista à comparticipação das despesas e investimentos a realizar no projecto de ampliação e beneficiação do edifício da sua propriedade, onde se encontra instalado o Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas – Nazaré.

Outras decisões desta reunião:

- Autorizar a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, a proceder à compra, livre de ónus ou encargos, com dispensa de concurso público, de 23 fogos localizados no concelho do Funchal, das tipologias T1 a T3 incluindo as suas partes assessórias como lugares de estacionamento e arrecadações, para efeitos de atribuição em regime de arrendamento apoiado a agregados familiares cujo regresso às suas antigas habitações, total ou parcialmente destruídas pelos incêndios de agosto de 2016 se revela inviável.

- Autorizar a celebração de acordo de cooperação, na modalidade de apoio atípico, entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e a Casa do Povo do Curral das Freiras, atribuindo para o efeito uma comparticipação financeira mensal no valor de 4.970 euros (quatro mil novecentos e setenta euros). O acordo de cooperação é relativo ao financiamento das respostas sociais de centro de dia e centro de convívio para idosos.

- Autorizar a celebração de acordo de gestão, entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM e a Casa do Povo do Curral das Freiras, atribuindo para o efeito uma comparticipação financeira mensal no valor de 908,00 € (novecentos e oito euros), de janeiro a setembro e no valor de 1.818,00 € (mil oitocentos e dezoito euros), a partir de outubro de 2018.

A comparticipação é destinada a confiar à instituição a gestão da resposta social de Serviço de Ajuda Domiciliária, vertente de lavagem e tratamento de roupa.

- Autorizar a atualização em 2,2% do montante das comparticipações mensais, por utente, devidas pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM às Instituições, no âmbito dos acordos de cooperação/gestão celebrados com as mesmas.

- Autorizar 17 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2017/2018, no montante global de 374.118,74 euros. Deste valor, 192.070,66 euros é referente ao apoio à atividade das associações de modalidade e multidesportivas, 56.060,48 euros é referente a deslocações das associações de modalidade e multidesportivas e 125.987,60 euros é referente a deslocações dos clubes desportivos regionais.

- Louvar publicamente a equipa do Clube Naval de São Vicente, composta por João Machado, José Macedo, Pedro Morgado e Eduardo Fernandes, que venceu, no passado fim-de-semana, em Lisboa, a Taça de Portugal 2018.