Governo Regional ainda aguarda pela portaria que considera o hospital projecto de interesse comum

O governo da República ainda não publicou a portaria que inclui a obra do novo hospital na lista de projectos de interesse comum. Um documento que tem de ser aprovado até ao final deste mês, para que o próximo orçamento de Estado inclua verbas.

“Estamos à espera da portaria e do cronograma financeiro que ficou de estar pronto até ao fim deste mês de Setembro. Espero que seja no próximo conselho de ministros, na quinta-feira”, disse Miguel Albuquerque, à margem da inauguração das instalações da Vista Alegre, no Funchal.

O presidente do governo acredita que o executivo de António Costa vai cumprir a promessa. “Se não for assim, vamos lembrar que isso é preciso para abrirmos o concurso. Da nossa parte está tudo pronto para abrirmos o concurso internacional”, garante.

Albuquerque vai estar, amanhã, na Assembleia da República para uma audição na comissão eventual que debate o futuro quadro comunitário de apoios.

“O que esperamos é que a Região seja contemplada nos fundos, sobretudo no Fundo de Coesão que é essencial para que continuemos a assegurar aos cidadãos boa qualidade de vida. Houve um corte na política de coesão e ao nível do co-financiamento a proposta da comissão foi passar dos 85 para os 70% o que pretendemos reverter”.