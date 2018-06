Governo Regional adquire mais terreno para a ‘faixa corta-fogo’

O Governo Regional, através da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, realizou, hoje, mais uma escritura de aquisição de um dos maiores prédios rústicos que integram o projecto de criação de uma ‘faixa corta-fogo’ ao longo do Caminho dos Pretos, no Funchal.

Trata-se de um terreno, com uma área total de cerca de 251.250 m2 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta metros quadrados), localizado no Terreiro da Luta, no local denominado por Montado dos Esteios-Babosas, freguesia do Monte, concelho do Funchal.

Esta aquisição vem aumentar substancialmente a área afecta ao projecto ‘faixa corta-fogo’ ao longo do Caminho dos Pretos, permitindo desta forma a criação de faixas de gestão, nos espaços florestais, a qual é prioritária nas zonas que apresentam elevadas susceptibilidade e vulnerabilidade à ocorrência de incêndios florestais, como sejam em torno da cidade do Funchal. A intervenção visa a construção de estradas e/ou caminhos estratégicos para, em caso de incêndio florestal, servirem de apoio ao combate a incêndios.

Por outro lado, potencia a criação de zonas ‘tampão’ que sejam permanentemente alvo de gestão de combustíveis e cuja composição florística privilegie a presença de espécies folhosas higrófilas, designadamente de carvalho, castanheiro, bétulas, faia europeia e da generalidade das indígenas.