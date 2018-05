Governo reforça medidas de combate ao desemprego de longa duração

Com o objectivo de reforçar as políticas de emprego e oferecer respostas cada vez mais eficientes junto da população que se encontra em situação de desemprego de longa duração, o Governo Regional procedeu à alteração da medida REACTIVAR, criada pela Portaria 27/2015 de 30 de Julho.

Esta portaria tem por objectivos principais promover a reintegração profissional de pessoas desempregadas de longa e de muita longa duração e propiciar um contacto com o mercado de trabalho, em contexto de formação, através da aquisição de competências enquadradas por um plano de estágio, visando o efectivo reingresso no mercado de trabalho.

Decorridos quase três anos sobre a sua implementação, pretende-se com esta alteração harmonizar com as restantes medidas activas de emprego geridas pelo Instituto de Emprego da Madeira, nomeadamente em matéria de destinatários, condições de acesso das entidades promotoras, direitos dos estagiários, valores das bolsas, horários, incumprimentos e equipa de acompanhamento e avaliação.

Conheça as principais alterações introduzidas:

Passam a ficar impedidas as colocações de desempregados que tenham participado no capital social da entidade promotora, que tenham tido uma relação de trabalho, de prestação de serviços ou de estágio de qualquer natureza, excepto estágio curriculares ou obrigatórios para acesso à profissão.

Os desempregados que já tenham estado integrados em programas de emprego só podem ser colocados nesta medida se forem integrados numa entidade diferente daquela onde estiveram colocados.

As entidades promotoras que, após ter beneficiado da colocação de 3 estagiários no âmbito desta medida e independentemente do motivo não tenham contratado no mínimo um dos estagiários, com contrato de trabalho, a tempo inteiro, igual ou superior a 12 meses, ficam impedidas de beneficiarem de qualquer medida de emprego pelo período de 1 ano.

Aumento do valor da bolsa de estágio de 1,65 para 1,75 vezes o valor correspondente ao IAS, para os estagiários com qualificação de nível 8 do Quadro Nacional de Qualificações.

Redução do horário do estágio de 40 para 35 horas semanais e das 8 para 7 horas diárias.

Criação da Equipa de Acompanhamento e Avaliação, a qual tem por objectivo apoiar a organização e desenvolvimento da medida, bem como proceder ao seu acompanhamento e avaliação.