Governo prevê benefícios fiscais na compra de carros eléctricos

O vice-presidente do Governo Regional anunciou, hoje, que o Governo Regional está a trabalhar num conjunto de incentivos fiscais, no Orçamento Regional para 2019, “para os porto-santenses que pretendam adquirir veículos eléctricos”.

Recorde-se que Pedro Calado está no Porto Santo este fim-de-semana para presidir à cerimónia de entrega de 20 viaturas eléctricas, no âmbito do programa de mobilidade eléctrica – desenvolvido pelo Governo Regional e a Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. (EEM) em parceria com a empresa Renault – integrado no projecto ‘Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island’.

Um projecto tem por objectivo tornar a Ilha do Porto Santo num território europeu sem combustíveis fósseis e emissões quase nulas de dióxido de carbono, visando garantir, a médio e longo prazos, a sua sustentabilidade ambiental, social e económica e em simultâneo, criar um factor diferenciador para aquela ilha.