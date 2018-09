Governo paga 3 milhões de euros à ARM para subsidiar água para regadio durante dois anos

A água para regadio que é distribuída aos agricultores madeirenses através da empresa pública ‘Águas e Resíduos da Madeira’ custa ao erário cerca de 1,5 milhões de euros por ano.

Os encargos orçamentais referentes à celebração do contrato-programa a celebrar entre a Região e a ARM tendo como objecto a atribuição de uma compensação financeira através da subsidiação do preço da água para regadio praticado pela ARM ao consumidor final foram publicados hoje, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

O apoio para dois anos ascende a 3.007.267 euros, sendo que 2.243.870 euros foram escalonados para o ano económico de 2018 e 763.397 euros para 2019.