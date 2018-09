Governo limpa 150 km de caminhos florestais

A prevenção contra os incêndios florestais é um trabalho contínuo. Isto mesmo explicou, hoje, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, durante uma visita aos trabalhos de limpeza do Caminho Florestal que liga a Achada do Vigário ao Miradouro do Cabeço das Voltas, garantindo que “as limpezas se fazem durante todo o ano e todos os anos”.

Neste momento, estão a ser beneficiados 7.500 metros de caminho florestal na freguesia de São Jorge, sendo que “todos os anos são limpos um total de 150 km”, sublinhou Susana Prada.

A propósito dos trabalhos iniciados hoje, a governante esclareceu que “esta intervenção têm o objectivo de proteger as pessoas e bens com a melhoria das condições de vigilância e combate a incêndios”. Estes trabalhos visam, em primeiro lugar, retirar as invasoras altamente combustíveis, compartimentar o espaço florestal, com a criação de aceiros, melhorar os acessos das viaturas de vigilância e combate a incêndios e a melhoria do acesso à Torre de Vigilância do Cabeço das Voltas, que está a ser recuperada.