Governo irá investir mais de 10 milhões de euros na reabilitação dos bairros sociais da IHM

O Governo Regional vai investir mais de 10 milhões de euros na reabilitação dos bairros sociais da IHM.

Miguel Albuquerque visitou esta manhã o bairro do Hospital para se inteirar do andamento das obras em curso, nomeadamente a retirada do amianto da cobertura dos prédios. Processo que deverá estar concluído até Julho. A reabilitação das fachadas é outra das intervenções, devendo estar concluído até Outubro.

O presidente do Governo Regional aproveitou para anunciar, em breve, a recuperação do Bairro da Palmeira (Malvinas), em Câmara de Lobos.