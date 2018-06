Governo investe na manutenção dos espaços florestais

O Grupo Parlamentar do PSD promoveu, hoje, mais uma conferência de imprensa no âmbito das suas Jornadas Temáticas sobre a ‘Valorização e Utilização dos Espaços Florestais da RAM’.

“Sabemos bem que a Região tem uma marca própria da sua vegetação e da sua paisagem que tem de ser muito bem preservada e valorizada, para que todos nós possamos desfrutar da mesma e que todos aqueles que nos visitam voltem cá frequentemente”, afirmou o deputado Rómulo Coelho, realçando que o Governo Regional tem investido, ano após ano, e aumentado as verbas dos Orçamentos Regionais para a manutenção desses espaços.

O deputado deu como exemplos as actividades como o canyoning [desporto radical que utiliza as técnicas de escalada para exploração de ravinas, desfiladeiros e quedas de água] ou o BTT, os percursos pedestres recomendados, os parques de merendas e parques florestais, que no seu entender devem ser “cada vez mais nichos potenciadores da economia regional e também de estarem ao dispor de todos aqueles que nos visitam e da população em geral”.

Os deputados do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira estiveram, este sábado, no percurso de BTT no Poiso com o objectivo de se inteirarem das actividades desportivas em espaços florestais e no Percurso Recomendado 22 - Vereda do Chão dos Louros - São Vicente para avaliar a importância histórica, cultural e beleza natural dos percursos recomendados e aferir dos trabalhos de recuperação e manutenção dos mesmos.