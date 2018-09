Governo investe 675 mil euros em nova estrada de ligação à via rápida entre Câmara de Lobos e Estreito

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura na terça-feira, pelas 18 horas, a nova estrada de ligação à via rápida entre Câmara de Lobos e Estreito de Câmara de Lobos.

A construção do acesso da Rua Alferes Manuel Joaquim Lopes à via rápida Câmara de Lobos / Estreito de Câmara de Lobos (VR2) pelo Governo Regional da Madeira vem responder a um pedido das populações residentes na zona da Vargem, Panasqueira e Ribeiro Real, junto do presidente do Governo Regional.

A nova estrada vai ainda facilitar o tráfego automóvel em toda a zona envolvente.

A presente empreitada conta com um importante apoio financeiro da União Europeia, através do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira, designado por “Madeira 14-20”, enquadrando-se, no que se refere aos eixos prioritários deste programa, no eixo prioritário 6, que visa promover transportes sustentáveis e eliminar estrangulamentos nas redes de infra-estruturas. Tem ainda como objectivo principal melhorar a competitividade das Redes de Transporte Regionais.

O acesso da Rua Alferes Manuel Joaquim Lopes à Via Rápida Câmara de Lobos / Estreito de Câmara de Lobos tem uma extensão de 186 metros, com 4 metros de largura. Compreendeu igualmente a construção de uma passagem hidráulica com um desenvolvimento de 125 metros, por forma a canalizar a linha de água existente.

A obra teve um custo aproximado de 675.000 euros e um prazo de execução de 120 dias.