Governo inicia amanhã beneficiação de caminhos florestais na Ribeira Brava

O Governo Regional vai beneficiar cerca de 5.500 metros de caminhos florestais, de piso em terra batida, no concelho da Ribeira Brava. O início dos trabalhos está marcado para manhã, e contará com a visita de Susana Prada, Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, às 12 horas, no Pico Ferreiro, no caminho de acesso à Furna.

A intervenção da plataforma de rodagem (4/5 metros de largura), irá promover a regularização do piso, incluindo a desmatação da vegetação existente no caminho e nas bermas (2 metros de cada lado), de modo a evitar ignições e a propagação do fogo de um lado para o outro.

Será feita ainda a remoção dos despojos lenhosos que impedem a circulação de viaturas.

As infraestruturas do sistema de drenagem dos caminhos, como as valetas e drenos transversais de superfície, irão ser regularizados e limpos, de modo a garantir os seus objectivos.

Todas as depressões e buracos existentes no piso serão colmatados com incorporação de terra, sendo a mesma compactada a fim de evitar o seu deslizamento.

Esta intervenção visa, além de promover uma melhor gestão dos espaços florestais, proteger pessoas e bens, através da diminuição do grau de dificuldade de extinção que um incêndio oferece aos meios de combate.

Espaços florestais

Os espaços florestais compreendem um conjunto de infraestruturas que permitem a sua correcta gestão e têm fins múltiplos, possibilitando não só as operações de exploração florestal, como também a conservação da natureza, a utilização para actividades de recreio, e a realização de acções de vigilância e de combate a incêndios.

A rede viária florestal, os pontos de água, os postos florestais e as torres de vigilância, são as infraestruturas regionais afectas aos espaços florestais, que maior impacto apresentam na gestão e conservação dos mesmos.

Além das evidentes vantagens que uma rede viária florestal bem estruturada acrescenta no combate a incêndios, ela é também uma ferramenta essencial para as actividades silvícolas mais correntes, uma vez que a melhoria das acessibilidades ao terreno maximiza, optimiza e potencia as intervenções que se pretendam efectuar.

Devido às condições climatéricas adversas a que estão sujeitos, os caminhos florestais encontram-se degradados, sendo importante estas intervenções, nomeadamente para facilitar o acesso de veículos em caso de incêndio.