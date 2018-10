Governo escolheu madeirense Carlos Pereira para vogal da ERSE

O Governo escolheu o deputado socialista Carlos João Pereira para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), segundo informação publicada na página da Assembleia da República.

De acordo com a agenda parlamentar, Carlos João Pereira será ouvido na quarta-feira de manhã, dia 10, na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas como “personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da ERSE”.

De acordo com a biografia disponível na página do parlamento, Carlos João Pereira é licenciado em Economia com duas pós-graduações em Economia Rural e Gestão do Turismo.

O deputado foi presidente do PS-Madeira e é vice-presidente do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República.

Segundo a Lei Quadro das Entidades Reguladoras, os membros do Conselho de Administração são escolhidos por indicação do membro do Governo responsável pela área, sendo designados por resolução do Conselho de Ministros, tendo em consideração um parecer fundamentado da Assembleia da República, após audição do escolhido.

A atual presidente da ERSE, Cristina Portugal, antiga vogal do regulador, foi nomeada em maio de 2017 e na altura o Governo escolheu a economista Mariana Janelas Pereira Oliveira para a substituir como vogal.

Mariana Oliveira era adjunta do gabinete do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, tendo antes passado pela ERSE e pelo gabinete de supervisão do mercado de eletricidade e gás em Inglaterra.