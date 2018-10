Governo e Câmara mudam ‘face’ dos Reis Magos

A zona dos Reis Magos vai ganhar nova ‘cara’ e nova vida. O contrato-programa entre o Governo Regional e o Município de Santa Cruz vai permitir a requalificação da frente-mar do Caniço. O projecto prevê a construção de piscinas naturais, solários e zonas de apoio, numa obra que vai arrancar em 2020 e custar 3 milhões de euros. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que lhe dá a conhecer os planos deste investimento.

Ainda nesta edição, saiba como correu a apresentação do livro que conta a História dos 140 anos do DIÁRIO e quais as reacções de quem esteve na cerimónia, ontem, em Câmara de Lobos.

Já na política, a coligação ‘Confiança’ estremece com a saída do JPP. Esta coligação, que governa o Funchal, dá sinais de instabilidade, podendo perder aliados na Assembleia Municipal.

No que diz respeito à justiça, conheça a pena que foi aplicada a Valter Moreno e mais pormenores da sentença. De recordar que o personal trainer matou a ex-companheira, num apartamento na zona da Ajuda, disferindo vários golpes com várias facas.

Por fim, a nossa primeira página fala dos pedidos dos deputados, que exigem correcção das contas do novo hospital. Em causa o financiamento por parte da República.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e prepare o seu fim-de-semana com o seu DIÁRIO.