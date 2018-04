Governo disponível para apoiar todos os projectos que valorizem e preservem o património da Madeira

Ontem realizou-se a cerimónia de lançamento do DVD e do CD da Banda Sonora da produção ‘O Feiticeiro da Calheta’. O evento contou com a presença de Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, em representação do Presidente do Governo Regional, que revelou que o executivo madeirense está disponível para apoiar este género de projectos.

Veja a mensagem, na íntegra, na página de Facebook do Governo Regional da Madeira. “O Governo Regional está disponível para apoiar todos os projectos que visem a valorização e preservação do nosso património cultural, material e imaterial”.