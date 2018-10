Governo da República não implementou medidas para resolver “graves problemas” na rota Porto Santo/Madeira, afirma o PCP

As ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo estão marcadas negativamente por vários problemas, que dão lugar, recorrentemente, a formas públicas de protesto. Face a tais situações, o Deputado Europeu, João Ferreira, em conjunto com dirigentes do PCP da Região Autónoma da Madeira, participaram numa jornada de trabalho na ilha do Porto Santo, em Julho deste ano, sobre os problemas e insatisfações sentidas quanto às presentes modalidades de exercício das obrigações de serviço público na ligação aérea inter-ilhas.

Na sequência desta jornada no Porto Santo resultou o compromisso de interpelação da Comissão Europeia. Num comunicado dirigido à redacção, refere que às perguntas escritas do eurodeputado João Ferreira, a Comissão Europeia já respondeu, através da Comissária Europeia Violeta Bulcem.

Ora, para o PCP/Madeira são desafiantes as respostas da Comissão Europeia por tudo o que confirmam quanto às totais responsabilidades do Governo da República nesta matéria. “Ou seja, o prolongamento dos graves problemas que se registam na rota Porto Santo/Madeira devem-se ao facto de o Governo, da responsabilidade do PS, na República não ter concretizado medidas, que estão ao seu alcance implementar, para uma justa política de mobilidade aérea e de imperioso apoio ao desenvolvimento económico daquela ilha”, aponta.

Tendo isto em comta, revela que o PCP desencadeará a partir de agora, atendendo à natureza e conteúdo das respostas da Comissão Europeia ao Deputado PCP, João Ferreira, uma linha de intervenção política no Parlamento da Região Autónoma da Madeira no sentido de exigir ao Governo da República a urgente resolução dos problemas que se agravam na rota Porto Santo/ Madeira. “Importa requerer uma pronta decisão da República quanto à imposição de extensivas obrigações de serviço público na operação aérea inter-ilhas e uma inadiável adjudicação do concurso e do contracto que garantam condições supletivas para vencer custos e desvantagens da dupla insularidade do Porto Santo”, sustenta.