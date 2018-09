Governo da República esconde dados sobre a zona franca da Madeira

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, optou por não responder ontem às dúvidas que lhe foram colocadas no Parlamento sobre a fiscalização exercida pelo Estado português em relação às empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira (ZFM).

A notícia faz manchete no ‘Público’ de hoje, jornal que dá conta que foi invocada como razão para o silêncio o facto do governante querer manter “algum recato” enquanto dura a investigação da Comissão Europeia ao regime fiscal. Um processo ainda sem prazo para acabar.

Conta o jornal que o assunto, raras vezes discutido na Assembleia da República, ecoou na sala do Senado pela mão da deputada do BE, Mariana Mortágua, durante uma audição onde Mendonça Mendes respondia em nome do Governo sobre o último relatório de combate à evasão fiscal e sobre o novo plano até 2020. Mortágua disse haver dúvidas de que as regras de criação de postos de trabalho sejam cumpridas por todas as empresas da ZFM, um dos problemas detectados pela Comissão Europeia. E pediu explicações ao Governo: “Sabemos que há um conjunto de empresas que abusam do Centro Internacional de Negócios da Madeira sem verificação sobre se as moradas são verdadeiras ou falsas, partilhando trabalhadores entre si. E era importante perceber qual é a avaliação feita [pelo Estado português]”.

Quando chegou o momento de responder, Mendonça Mendes não se pronunciou sobre as dúvidas levantadas, argumentando com o facto de estar de pé a investigação de Bruxelas, desencadeada a 6 de Julho. Ao Parlamento, garantiu que tanto o Governo da República como o Governo Regional estão a colaborar com Bruxelas “prestando toda a informação”. E para justificar o silêncio em relação ao que Mariana Mortágua afirmara, acrescentou: “Enquanto decorre esse procedimento devo manter algum recato sobre aquilo que é a relação que estamos a ter com a Comissão Europeia e a divulgação dessas informações”.