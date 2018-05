Governo da República confirma Binter na ligação Madeira-Porto Santo

O Governo da República confirmou hoje a notícia que o DIÁRIO já tinha avançado na edição de domingo do DIÁRIO, dia 27 de Maio, sobre a adjudicação à empresa Binter Canarias SA relativa à prestação de serviços aéreos regulares, em regime de concessão, na ligação aérea Porto Santo-Funchal-Porto Santo.

Em comunicado, o Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas informa que “a referida empresa foi autorizada a aceitar a marcação de reservas, a partir de hoje, para voos a partir de 5 de Junho, dia seguinte à cessação do contrato em vigor, garantindo-se, dessa forma, a continuidade de um serviço da máxima importância para os habitantes da Região Autónoma da Madeira”.

“A selecção da empresa foi realizada no quadro de um concurso público internacional lançado em outubro de 2017. O contrato de concessão vigorará por um período de três anos”, conclui.