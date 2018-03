Governo dá mais dinheiro ao Serviço de Saúde da Madeira para poder pagar renda do Atalaia

O Governo Regional decidiu injectar mais 900 mil euros no SESARAM, passando a dotação anual de 222,5 milhões de euros para 223,4 milhões. O dinheiro destina-se ao pagamento da renda do Atalaia Lining Care.

O executivo, no texto da resolução, explica que o contrato-programa inicial entre o IASAÚDE e o SESRAM “não contemplou as despesas emergentes do contrato de subarrendamento do espaço onde se encontra instalada a Unidade de Internamento de Longa Duração, denominada de Atalaia, dado que se perspectivava o seu reenquadramento em outra sede, o que não vai ser possível concretizar até ao fim do próximo mês de Abril”. Não está escrito, mas esse novo enquadramento passava pela partilha de custos e de gestão com a Segurança Social, à semelhança do que acontece a nível nacional com as altas problemáticas.

Como não havia verba e a nova solução não se concretizou, foi necessária a injecção de dinheiro, que, como habitualmente, sai do orçamento do IASAÚDE.