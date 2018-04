Governo da Madeira diz agora que “não tem qualquer acordo” com Lisboa sobre o subsídio de mobilidade

Através de comunicado, o Governo Regional da Madeira veio este domingo, 1 de Abril, esclarecer que “não tem qualquer acordo com o Governo da República relativamente à questão do subsídio da mobilidade”. “Nem no que diz respeito à forma de funcionamento do mesmo, nem no que diz respeito a valores de financiamento”, garante.

Trata-se de um recuo de posição do Executivo madeirense após as declarações há poucos dias do vice-presidente Pedro Calado ao JM, que afinal dá o dito pelo não dito sobre o futuro funcionamento do novo modelo de subsídio da mobilidade, retirando quase tudo o que foi noticiado.

“O princípio da continuidade territorial deve ser assumido pelo Estado e pelo Governo Central, permitindo que todos os Madeirenses e Porto-Santenses tenham os mesmos direitos e regalias sem qualquer limitação de horários, número de viagens ou a existência de qualquer plafond financeiro”, adianta.

Também garante que não existe qualquer definição final de valores de financiamento, aludindo à notícia do DIÁRIO sobre a proposta de 15 milhões de euros que Lisboa quer dar como plafond anual para as viagens.

“Reforçamos, sim, que não aceitaremos que os Madeirenses sejam tratados como portugueses de segunda, nem nesta matéria, nem em qualquer outra”, adianta o comunicado do Governo.

“O que sempre defendemos perante os Madeirenses foi a alteração do sistema em vigor para um modelo menos burocrático, sem necessidade de qualquer adiantamento financeiro na compra das passagens aéreas. A mobilidade é um assunto estratégico para os Madeirenses e Porto-Santenses, razão pela qual o Governo Regional levara à Assembleia Legislativa da Madeira, para debate e pronúncia do Parlamento, a proposta final do Governo da República, para o modelo de mobilidade”, conclui.