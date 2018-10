Governo chega a acordo com construtoras

Tecnovia, Socicorreia e Farrobo são as construtoras com quem o Governo Regional conseguiu acordos extrajudiciais relativos a obras públicas, na Madeira e no Porto Santo. Em conjunto, vão receber 3,3 milhões de euros por dívidas contraídas antes de 2011.

O orçamento da Câmara Municipal do Funchal, para o próximo ano, tem uma despesa global de 97 milhões de euros e as prioridades do executivo der Paulo Cafôfo estão nas áreas sociais e na protecção civil.

Na Ribeira Brava, há 18 milhões para obras públicas.

O preço médio das habitações na Madeira mostra que os apartamentos estão mais em conta e as moradias subiram.

As equipas de andebol da Madeira vão realizar verdadeiras maratonas de jogos, entre quinta-feira e domingo, no continente. Também para fora, mais precisamente para o Alentejo, foi o blindado que o PND usou para uma acção de campanha.

