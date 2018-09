Governo celebra contrato de mais de 5 milhões com a IHM

O Conselho do Governo, reunido esta quinta-feira em plenário, autorizou a celebração de um protocolo com a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, atribuindo para o efeito um apoio financeiro que não excederá o montante máximo de 5.425.000 euros (cinco milhões quatrocentos e vinte e cinco mil euros).

A autorização tem em vista fins sociais e actividades conexas, para os últimos 4 meses de 2018 e para 2019 e, ainda, a concessão de subsídios à exploração e ao investimento para concretização das actividades planeadas no orçamento retificativo para 2018 e que terão a sua conclusão em 2019.

Ainda neste plenário deliberou-se a celebração de um contrato-programa com a Casa do Povo do Paul do Mar, para a realização da ‘XIV Festa da Lapa’. Foi autorizado conceder uma comparticipação financeira que não excederá o montante de dez mil euros.

A porta-voz do plenário foi a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.