Governo avança com requalificação do Bairro da Palmeira

O Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM (IHM, EPERAM) iniciou segunda-feira, 11 de Junho, uma intervenção de fundo no Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos, tendo em vista a sua regeneração, implicando, para já, e nesta primeira fase, que se encontra no terreno, a construção e consolidação de muros de suporte dos espaços exteriores, sendo, de seguida, executada a reabilitação das fachadas, coberturas e acessos comuns dos edifícios, a beneficiação de edifícios não habitacionais de apoio social e a reabilitação dos espaços exteriores.

Construído no início da década de 80 do século XX, o conjunto habitacional, composto por 333 fogos de tipologias diversas, nasceu para dar resposta a um número significativo de famílias do concelho em situação de grave carência habitacional.

A presente empreitada renova esse esforço do Governo da Região Autónoma da Madeira, no sentido de garantir às famílias residentes as melhores condições de habitabilidade, comodidade e segurança, suprimindo sinais evidentes da passagem do tempo, ao nível das estruturas construtivas e espaços comuns.

O denominado ‘Projeto Integrado de Regeneração do Bairro da Palmeira’ está orçado em mais de 5 milhões de euros (3,5 milhões para execução em 2018), sendo parte deste investimento assegurado pelo FEDER, através do Programa Operacional Intervir +.

Nesta primeira fase, em curso, a IHM, EPERAM pretende corrigir deformações existentes em muros de suporte dos espaços exteriores.

As obras incluem, num casos, a demolição de muros e posterior substituição - situações de elevada deformação e ou deterioração - e, em outros casos, intervenção ao nível da manutenção, implicando soluções ao nível da drenagem e tratamento de maior ou menor profundidade do betão.

A primeira fase tem um prazo de execução de 6 meses, estando a sua conclusão prevista para dezembro de 2018.

A reabilitação das fachadas, coberturas e acessos comuns dos edifícios, assim como a beneficiação de edifícios não habitacionais de apoio social e a reabilitação dos espaços exteriores arrancam no decorrer do presente ano.

Remoção do amianto já em curso na R. Grande e Ajuda

A par da intervenção no Bairro da Palmeira, a IHM, EPERAM iniciou, no passado mês de maio, empreitadas de remoção de fibrocimento com amianto das coberturas de todo o edificado dos bairros da Ribeira Grande e da Ajuda, no Funchal, no âmbito da ação transversal, em curso desde o quarto trimestre de 2017, com o objetivo de eliminar o amianto de todo o parque habitacional sob gestão da entidade pública empresarial até o final de 2018.