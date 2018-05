Governo atribui apoio de 68 mil euros ao SANAS

A Associação Madeirense para o Socorro no Mar (SANAS) vai receber um apoio de 68 mil euros, concedido pelo Governo Regional. Este montante é concedido para o apoio ao socorro e salvaguarda da vida humana no mar, no âmbito do funcionamento da Rede de Estações de Salvamento Costeiro (RESCO).

O contrato-programa entre o Governo Regional e o SANAS será assinado amanhã, dia 11 de Maio, pelas 10h30, no auditório do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, com a presença do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.